تردد قناة أبوظبي دراما 2024.. تعرض 16مسلسلا مصريا في رمضان
كتب:
انتصار الغيطانى
12:26 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
تردد قناة أبوظبي دراما 2024
قبل أيام من بداية شهر رمضان، يهتم محبي ومتابعي المسلسلات العربية والأعمال الدرامية فى موسم رمضان بإضافة تردد قناة أبو ظبي دراما 2024 إلى قائمة القنوات التليفزيونية لمتابعة الأعمال الدرامية المفضلة طوال رمضان.
تردد قناة أبوظبي دراما 2024
وتحرص قناة أبوظبي دراما 2024، بشكل مستمر على تنوع محتوها الدرامي خلال موسم دراما رمضان، خاصة الأعمال الدرامية المصرية التي تجذب ملايين المتابعين في الدول الخليجية والعالم العربي، خاصة أن الأنتاج الدرامي المصري هذا العام قام بإنتاج عدد كبير ومتنوع من المسلسلات التاريخية والأكشن والدراما والكوميدي، وهو محتوي حرصت عليه الشركة المتحدة، إذ قام بالبطولة عدد كبير من كبار النجوم والشباب.
تردد قناة أبوظبي دراما 2024 على نايل سات
تردد القناة: 11938
الاتجاه: أفقي.
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
تردد قناة أبو ظبي دراما الجديد 2024 على عرب سات
تردد القناة: 11747
استقطاب القناة: عمودي.
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
تردد قناة أبو ظبي دراما الجديد 2024 على هوت بيرد
تردد القناة: 11747
استقطاب القناة: عمودي.
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: ¾
قائمة أعمال المتحدة الدرامية في رمضان
هذا ومن المقرر أن تعرض جميع الأعمال الدرامية من إنتاج الشركة المتحدة على عدد كبير من القنوات المصرية والعربية طوال شهر رمضان.
- مسلسل الحشاشين.
- مسلسل جودر.
- مسلسل المعلم.
- مسلسل بابا جه.
- مسلسل سر إلهي.
- مسلسل صدفة.
- مسلسل بدون سابق إنذار.
- مسلسل عتبات البهجة.
- مسلسل مليحة.
- مسلسل لحظة غضب.
- مسلسل الكبير أوي.
- مسلسل بيت الرفاعي.
- مسلسل حق عرب.
- مسلسل إمبراطورية ميم.
- مسلسل صيد العقارب.
- مسلسل فراولة.