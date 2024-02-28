تردد قناة أبوظبي دراما 2024.. تعرض 16مسلسلا مصريا في رمضان

قبل أيام من بداية شهر رمضان، يهتم محبي ومتابعي المسلسلات العربية والأعمال الدرامية فى موسم رمضان بإضافة تردد قناة أبو ظبي دراما 2024 إلى قائمة القنوات التليفزيونية لمتابعة الأعمال الدرامية المفضلة طوال رمضان.

تردد قناة أبوظبي دراما 2024

وتحرص قناة أبوظبي دراما 2024، بشكل مستمر على تنوع محتوها الدرامي خلال موسم دراما رمضان، خاصة الأعمال الدرامية المصرية التي تجذب ملايين المتابعين في الدول الخليجية والعالم العربي، خاصة أن الأنتاج الدرامي المصري هذا العام قام بإنتاج عدد كبير ومتنوع من المسلسلات التاريخية والأكشن والدراما والكوميدي، وهو محتوي حرصت عليه الشركة المتحدة، إذ قام بالبطولة عدد كبير من كبار النجوم والشباب.

تردد قناة أبوظبي دراما 2024 على نايل سات

تردد القناة: 11938

الاتجاه: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة أبو ظبي دراما الجديد 2024 على عرب سات

تردد القناة: 11747

استقطاب القناة: عمودي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة أبو ظبي دراما الجديد 2024 على هوت بيرد

تردد القناة: 11747

استقطاب القناة: عمودي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

قائمة أعمال المتحدة الدرامية في رمضان

هذا ومن المقرر أن تعرض جميع الأعمال الدرامية من إنتاج الشركة المتحدة على عدد كبير من القنوات المصرية والعربية طوال شهر رمضان.

- مسلسل الحشاشين.

- مسلسل جودر.

- مسلسل المعلم.

- مسلسل بابا جه.

- مسلسل سر إلهي.

- مسلسل صدفة.

- مسلسل بدون سابق إنذار.

- مسلسل عتبات البهجة.

- مسلسل مليحة.

- مسلسل لحظة غضب.

- مسلسل الكبير أوي.

- مسلسل بيت الرفاعي.

- مسلسل حق عرب.

- مسلسل إمبراطورية ميم.

- مسلسل صيد العقارب.

- مسلسل فراولة.