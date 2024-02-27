تردد قناة أون إي 2024.. عرض 7 مسلسلات درامية لباقة من ألمع نجوم رمضان

تُقدّم قناة أون إي دراما 2024 مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية الرمضانية في موسم هذا العام، ومع اقتراب شهر رمضان يمكن للراغبين في متابعة أفضل وأحدث العمال الدرامية المتنوعة ضبط تردد قناة أون إي دراما 2024، إذ أنّها من أهم القنوات المصرية والعربية التي تحرص على تقديم باقة متنوعة من برامج ومسلسلات رمضان لتلبي جميع الأذواق.

تردد قناة أون إي دراما 2024

ومن المقرر أن تعرض قناة أون إي دراما 2024 خلال موسم شهر رمضان 7 مسلسلات درامية متنوعة، وفيما يلي تردد القناة:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11862.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- الجودة: HD.

تردد قناة أون إي 2024

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11602.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- الجودة: HD.

قائمة مسلسلات قناة أون إي دراما 2024

- مسلسل الكبير أوي 8. بطولة أحمد مكي,

- مسلسل بيت الرفاعي، بطولة الفنان أمير كرارة ومن إخراج أحمد نادر جلال,

- مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي ومن إخراج إسماعيل فاروق.

- مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال.

- مسلسل كامل العدد بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة.

- مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر.

- مسلسل مليحة بطولة دياب وميرفت امين.