يتناولها مسلسل جودر.. مخاطر التفريق في المعاملة بين الأخوة

العديد من القصص المختلفة يقدمها مسلسل جودر «ألف ليلة وليلة»، ضمن السباق الرمضاني الذي يُعرض على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبعد عرض البرومو الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، استحوذ على إعجاب الجمهور وسط حالة ترقب لعرض أولى حلقاته في شهر رمضان المبارك.

مشكلات تسببها المقارنة بين الأشقاء

مسلسل جودر، يجسد الصراع بين الأشقاء، خاصة أن الفنان ياسر جلال «جودر» كان والده يفضله على أشقائه ومقارنتهم دائمًا به، وهو ما تسبب في تلك الصراعات التي يحاكيها المسلسل، ووفق ما نشره موقع indiaparenting نستعرض أبرز المشكلات التي تسببها المقارنة بين الأشقاء.

عند مقارنة الأشقاء ببعضهم وبشكل مستمر، يسبب ذلك حالة من الغيرة والتنافس بينهم، وخاصة أنهم يريدون الحصول على اهتمام وتقدير الوالدين، وهو ما يؤثر على علاقة الإخوة ببعضهم، وتنبت حالة من البغضاء والصراعات والخلافات الدائمة، وحينما يفضل الأبوين ابن عن آخر بسبب نجاحاته يشعر الآخر بأنه غير قادر على تحقيق المستوى ذاته، ما يقلل ثقته بنفسه وإمكانية التطوير من ذاته.

من أبرز المشكلات التي تواجه الأشقاء في حال المقارنة فيما بينهم، تتعرض علاقتهم إلى التدهور والكره والتباعد بين بعضهم البعض، فضلا عن فقدان القرب العاطفي الذي يجب أن يكون بينهم، ما يؤدي إلى آثار سلبية على الصحة النفسية، إذ يعاني الأشقاء من الشعور بالاضطراب العاطفي، القلق، الاكتئاب، وضغوط الأداء المستمرة.

أحداث مسلسل جودر

وتكشف تفاصيل الحكاية ما حدث لـ«الصياد جودر» ولأخويه بعد رحيل والده، إذ كان يدخل بمغامرات تذهب به في عالم سحري، مليء بالتشويق، وتأخذنا الحكاية على مدار 25 ليلة كيف تحول جودر من صياد بسيط لأحد أغنى أغنياء الدولة، وذلك ما يظهر خلال عرض حلقات المسلسل خلال شهر رمضان المبارك.