تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأربعاء 28-2-2024

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-2-2024 في محلات الصاغة، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب ومنصة «جولد بيليون».

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 30 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2990 جنيها مقارنة بـ3020 جنيها، وهو ما جاء عقب انهيار الدولار في السوق الموازية.

وسجل جرام الذهب عيار 24 قيمة 3417 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2563 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1993 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 23 ألفا و920 جنيهًا.