جولد بيليون: ارتفاع أسعار الذهب عالميا بسبب هبوط الدولار

كشفت منصة جولدن بيليون عن ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمية اليوم وسط تراجع سعر الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية وتصريحات من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات حول التوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

وسجل سعر الذهب الفوري ارتفاعا اليوم بنسبة 0.2% ليصل لأعلى مستوى في جلستين عند 2035 دولار للأونصة، حيث تم التداول عند المستوى 2031 دولار للأونصة في افتتاح جلسة اليوم.

انتظار صدور مقياس التضخم لدى البنك الفيدرالي

وأشارت المنصة إلى انخفاض الدولار الأمريكي منذ بداية الأسبوع الحالي بسبب انتظار صدور مقياس التضخم لدى البنك الفيدرالي، والمحتمل صدوره يوم الخميس المقبل، والتوقعات تشير إلى أن التضخم سيظل ثابتا خاصة بعد بيانات التضخم عن أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين التي جاءت بأفضل من المتوقع.

التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط

أدت التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط في الهبوط الحاد أسعار الذهب جراء توقعات بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت، بالإضافة إلى دخول اليابان وبريطانيا في ركود اقتصادي والذي يعرف على كونه تسجيل الاقتصاد لانكماش في النمو لربعين متتاليين مما أثر بشكل مباشر على أسعار الذهب العالمية.

أسعار الذهب في مصر

عادت أسعار الذهب المحلي إلى الارتفاع في ظل عودة الطلب إلى التزايد على الذهب بعد أن تراجعت أسعاره بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، بعد الإعلان عن صفقة الاستثمار في رأس الحكمة الأمر الذي دفع سعر الذهب إلى الهبوط بشكل كبير.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3000 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3050 جنيه للجرام، وكان يوم أمس قد ارتفع سعر الذهب بمقدار 100 جنيه للجرام حيث أغلق التداولات عند المستوى 3000 جنيه للجرام وكان قد افتتح الجلسة عند المستوى 2900 جنيه للجرام.

مشروع تطوير رأس الحكمة

وشهدت الأيام الأخيرة بعد توقيع اتفاق مشروع تطوير رأس الحكمة شاهدنا تراجعات مستمرة في سعر صرف الدولار الموازي الذي يستخدم في تسعير الذهب المحلي، وهو ما دفع سعر الذهب بالتالي إلى مزيد من الهبوط.