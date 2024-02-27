أسعار الذهب اليوم.. جرام 21 تراجع مرتين بقيمة 80 جنيها

أعلنت الشعبة العامة للذهب تفاصيل أسعار الذهب، اليوم، في محلات الصاغة، يضاف إليها الضريبة والمصنعية، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3020 جنيهًا وهو الأوسع انتشارًا بين المواطنين.

تراجع في أسعار الذهب

وشهدت أسعار الذهب اليوم تراجعًا بقيمة 80 جنيهًا خلال التعاملات المسائية موزعة على مرتين 50 جنيهًا و30 جنيهًا على الترتيب بالنسبة لجرام الذهب عيار 21 إذ سجل نحو 3020 جنيهًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار في التعاملات الصباحية 3100 جنيهًا، وكذالك تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 وهو الأكثر نقاءً في الأسواق والمستخدم في السبائك الذهبية، وهو الأكثر رواجًا لمن يرغب في الاستثمار في الذهب لأن السبائك الذهبية غير شاملة للمصنعية.

أسعار الذهب اليوم

«الوطن» تستعرض أسعار الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 27-2-2024 وفقًا للشعبة العامة للذهب وهي كالتالي:

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، ليسجل نحو 3451 جنيها للبيع دون مصنعية.

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر ليسجل نحو 3020 جنيها للبيع دون مصنعية.

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر ليسجل نحو 2588 جنيها للبيع دون مصنعية.

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر ليسجل نحو 2019 جنيها للبيع دون مصنعية.