أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-2-2024 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-2-2024، عقب تراجعها أمس بشكل كبير في مختلف محال الصاغة والسوق المحلية، وفقا لآخر تحديث كشفته الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم

ومع استقرار أسعار الذهب، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بعد تراجعاته الكبيرة أمس، 3020 جنيهًا للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات الصباحية 3451 جنيهًا للشراء قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات عند 2588 جنيها للشراء، وسجل عيار 14 نحو 2019 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم عقب انخفاضه أمس بـ24 ألفا و160 جنيها للشراء دون سعر المصنعية والضريبة.

وشهدت أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية انخفاضا بشكل كبير خاصة عقب تراجع الدولار في السوق الموازية.