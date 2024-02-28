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دراما المتحدة

السيسي يعد أبطال مصر بحضور دورة الألعاب العالمية لذوي الهمم

كتب:

نرمين عفيفي
12:25 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

طالب البطل علي عبدالله، بطل العالم في ألعاب القوى، ولاعب نادي الجزيرة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، برعاية وحضور دورة الألعاب العالمية لذوي الهمم المقامة في القاهرة «فيرتوس 2027»، موضحا: «دي أول مرة في تاريخ مصر نستضيف بطولة عالم خاصة بينا وفخور بنفسي إني صممت شعار الدورة دي».

ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حديثه بفعالية «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة، قائلا: «إن شاء الله لو عايش من أهل الدنيا هتشرف وأكون موجود».

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