الجريدة الرسمية تنشر قرار إطلاق اسم عادل إمام على أحد كباري صلاح سالم

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 49 الصادر اليوم الأربعاء 28 فبراير، قرار محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، بإطلاق عدد من أسماء الشخصيات على الكباري والمحاور، وضم القرار إطلاق اسم الفنان عادل إمام على أحد كباري صلاح سالم.

إطلاق اسم الفنان عادل إمام على أحد الكباري

وضم القرار إطلاق عدد من الأسماء بخلاف الفنان عادل إمام على الكباري والمحاور، وهي كالتالي:

- كوبري العميد إبراهيم الرفاعي على كوبرى العاشر سابقا امتداد محور الحضارة حتى كورنيش النيل بالمعادي بحي مصر القديمة.

- كوبرى الفريق محمد سعيد الماحي على كوبرى بالمسار الجديد لطريق صلاح سالم أعلى طريق الفسطاط جنوب نادي الأبطال بحى مصر القديمة.

- محور المستشار عبد المجيد محمود على محور جدید شمال شارع 9 بحي المقطم.

- كوبرى الفنان عادل إمام على كوبري تقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات بحي الوايلي.