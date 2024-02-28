توجيه من «التعليم» لشاغلي وظيفة معلم للحصول على شهادة الصلاحية

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بيانًا تهيب المعلمين شاغلي وظيفة معلم فقط، والذين تم تسجيل ترشيحهم لترقيات عام 2023/2024، الالتزام بالدخول على منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين www. Pat.ed.eg لحجز برنامج التنمية المهنية للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين، مهارات عامة في التدريس والمعلم الرقمي فيس الفترة من 29 فبراير حتى 10 مارس المقبل.

الحصول على شهادة الصلاحية

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، في بيانها اتباع كافة الإجراءات وخطوات الدخول على منصة المعلم طبقًا للإعلان الذى تم نشرة من موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، وسيتم التنويه تباعًا بخطة تنفيذ باقي الوظائف المستهدفة الذين تم تسجيل ترشحهم حرصًا على سلامة العمل على المنصة طبقًا للخطة التي تضعها الإدارة العامة لمركز المعلومات.