السيسي: الإمارات تدعم مصر.. والأشقاء في الخليج يساندوننا دائما

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر إلى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد على مشروع رأس الحكمة، قائلا إنّه ليس من السهل أبدا أن يضع أحدا 35 مليار دولار خلال شهرين، لكن ما حدث هو أحد أشكال المساندة والدعم الواضحين من الأشقاء، خاصة أنّ القرار لم يستغرق وقتا كبيرا.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة: «أقول هذا الكلام للمصريين علشان الدنيا كلها بتقف جنب بعضها، والأشقاء في الخليج دايما جنبنا، وبسجل موقف الإمارات».

وتابع الرئيس السيسي أنّ كل إجراء وكل أزمة وكل مشكلة تمر في أي مكان يكون لها تأثير على مصر، حيث شهدنا أزمة كورونا لمدة عامين، وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، والآن أزمة غزة.