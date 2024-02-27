«الغرف التجارية»: سلع مجانية لكبار السن والأولى بالرعاية في معارض أهلا رمضان

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنَّه بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، جرى إطلاق معارض أهلاً رمضان، وهي عبارة عن شراكة تامة بين الحكومة والقطاع الخاص، مبينا أنَّ المحافظات وفرت الأراضي بمساحات تخزينية، وكذلك توفير الأمن والحراسة والكهرباء، أما الغرف التجارية فتقيم وتدير المنافذ وهناك منفذ في عاصمة كل محافظة وعلى الأقل من 4 لـ 5 منافذ بالمراكز الرئيسية، بجانب 2000 سيارة متجولة بالقرى والنجوع، ما يتكامل مع جهود الدولة بعدد 1300 مجمع استهلاكي ومنافذ وزارات الدفاع والداخلية والزراعة والتنمية المحلية وكل الجهات متكاملة.

خصومات تصل لـ30%

وأضاف «عز»، في حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، والمُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّ نسبة الخصومات بمعارض أهلاً رمضان، تتراوح بين 15 و30% على السلع المعروضة، وهي أقل من السعر السائد في السوق، وللمواطن الحق في شراء ما يحتاجه بأي كميات.

إلغاء كراتين رمضان واستبدالها بكوبونات

وتابع: «جرى الإعلان من قبل عدد من الشركات عن تحملها فاتورة شراء السلع لكبار السن والأولى بالرعاية، وذلك بمجرد النظر.. بمعنى حاجة عندها 90 سنة وداخلة على المنفذ لن يطلب منها دفع ثمن المشتريات، كما تم إلغاء كراتين رمضان ليتم استبدالها بكوبونات مؤمنة بقيمة السلع ويمكن صرفها من خلال أي مجمع استهلاكي أو إحدى الجهات التي تم التعاقد معها ليشتري المواطن ما يلزمه دون التقيد بقائمة سلع محددة، وذلك تدبير للنفقات ولمنح المواطن حرية الاختيار للسلع».