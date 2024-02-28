السيسي لـ«قادرون باختلاف»: بالغ تقديري واحترامي لعزيمتكم وإرادتكم وكفاحكم

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية «قادرون باختلاف» بأسر أبنائنا من ذوي الهم، قائلا: «أؤكد شعوري الدائم بالفخر والامتنان لاستمرار لقائنا السنوي الذي أصبح تقليدا مهما وعلامة سنوية بارزة، تؤكد استمرار التزام مصر برعاية أبنائها وبناتها، وإتاحة المجال أمامهم للتقدم والازدهار إيمانا بأنّ ثروة هذا البلد الأساسية تتمثل في مواردها البشرية وعلى رأسهم أبناؤنا من ذوي الهمم».

وتابع الرئيس: «اسمحوا لي أن أؤكد في هذا الصدد اعتزازي الشديد بما تحققونه من نجاحات باهرة تثبت مجددا أصالة المعدن المصري وقدرته على تحدى الصعاب أيا كانت، وإيجاد الفرص من بين التحديات والمنح من قلب المحن، وأننا جميعا على دراية بالنماذج المضيئة لمصريين عظام صنعوا بعزيمتهم الصلبة التقدم والفخر لبلادهم في العلوم والآداب والفنون والرياضة وغيرها».

وأضاف الرئيس: «لا يفوتني أن أعرب عن تقديري العظيم لأسر وعائلات أبنائنا من ذوي الهمم الذين آمنوا بما لديهم من ثروة غالية وبذلوا من حياتهم وطاقتهم الكثير، ثقة في أنّ أبناءهم. قادرون على إحداث الفارق لهذا الوطن الذي لن ينهض، إلا بسواعد أبنائه وقدراتهم».

ووجّه الرئيس الشكر إلى منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال التي تتضافر جهودها مع جهود الحكومة في نموذج وطني متكامل ومشرف من أجل تقديم كل عون ودعم لأبنائنا من ذوي الهمم.

وأكمل الرئيس: «يواجه عالمنا اليوم وإقليمنا تحديات جمّة وأزمات صعبة تفرض أوضاعا تتطلب الوحدة والجلد والثبات وأؤكد لكم أننا اخترنا هذا الطريق، طريق العمل والصبر والتضحية ثقة منا في قدرات هذا الشعب العظيم، واستلهاما لما نراه دائما في أبنائنا من ذوى الهمم من قدرة على تحمل الصعاب والنجاح رغم كل المعوقات».

وأكد الرئيس أنّه وجّه الحكومة باستمرار العمل على برامجها لدعم ذوي الهمم والبناء على النجاحات التي تحققت على مدار الأعوام السابقة، وعلى رأسها زيادة المنشآت المخصصة لخدمات ذوي الهمم والاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والدعم النقدي واستمرار عمليات توظيفهم في الجهات الحكومية بما في ذلك الوظائف القيادية، فضلا عن صدور القانون الخاص بدعم صندوق قادرون باختلاف».

وأتمّ الرئيس كلمته قائلا: «أود أن أعرب لكم عن بالغ تقديري واحترامي لعزيمتكم وإرادتكم وكفاحكم، وعن سعادتي البالغة بوجودي معكم ولقائكم اليوم، متمنيا لكم كل التوفيق والنجاح، وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لهذا الوطن الكريم، وبالله العظيم دائما تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر».