الرئيس السيسي: «قادرون باختلاف» صنعوا بعزيمتهم الصلبة التقدم والفخر لمصر  

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يشعر بالفخر والامتنان لاستمرار اللقاء السنوي مع ذوي الهمم، والذي أصبح تقليدًا مهمًا وعلامة سنويًة بارزة تؤكد التزام مصر برعاية أبنائها وبناتها وإتاحة المجال أمامهم للتقدم والازدهار إيمانًا بأن ثروة هذا البلد الأساسية تتمثل في مواردها البشرية وعلى رأسهم أبناؤنا من ذوي الهمم.

المصريون قادرون على تحدي الصعاب

وتابع الرئيس، خلال احتفالية «قادرون بإختلاف» في نسختها الخامسة، التي تنقلها قناة «اكسترا نيوز»: «أؤكد اعتزازي الشديد بما تحققونه من نجاحات باهرة تثبت مجددًا أصالة المعدن المصري وقدرته على تحدي الصعاب أي كانت وإيجاد الفرص من بين التحديات والمنح من قلب المحن، وأننا جميعًا على دراية بالنماذج المضيئة لمصريين عظام، صنعوا بعزيمتهم الصلبة التقدم والفخر لبلادهم في العلوم والأدب والفنون والرياضة وغيرها».

الوطن الذي لن ينهض إلا بسواعد أبنائه

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لأسر وعائلات ذوي الهمم الذين آمنوا بما لديهم من ثروة غالية، وبذلوا من حياتهم وطاقتهم الكثير ثقة في أن أبنائهم قادرون على إحداث الفارق لهذا الوطن الذي لن ينهض إلا بسواعد أبنائه وقدراتهم.