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دراما المتحدة

الرئيس السيسي: محدش يتصور أبدا إنه ممكن يضيع وربنا موجود

كتب:

منتصر سليمان
01:23 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للشعب المصري، خلال كلمته باحتفالية «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة، قائلًا «عايز أقولكم إننا يكون قلبنا على بعض ونساعد بعض، ونقف على قد ما نقدر مع كل اللي بنشوفه، ونساهم بكلام أو فعل أو حتى موارد».

وأضاف الرئيس السيسي: «وإحنا بنتفرج دلوقتى جت لقطات من احتفالات سابقة، وكنا سامعين أهالينا اللي عندهم أطفال خايفين، وأنا ساعتها قولت إزاى يعني؟، ده مخلوقاق ربنا اللي مش بنشوفها تحت الأرض وفى كل حتة، رزقها مكفول وحياتها مكفولة».

وتابع: «مش إحنا اللى نقدر نقول نعمل إيه، ربنا عامل بقدرته وعظمته، محدش يتصور أبدًا إن ممكن حد يضيع، وربنا موجود سبحانه وتعالى».

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