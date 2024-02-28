خبير: الذهب سيتراجع وصولا إلى سعر عادل قريبا

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إنّ أسعار الذهب تراجعت بشكل كبير خلال الأيام الماضية بعد توقيع الحكومة أضخم اتفاقية استثمار أجنبي مباشر يدخل مصر مع الجانب الإماراتي مقابل 35 مليار دولار، موضحا أنّ دخول مليارات الدولارات إلى مصر تسبب في انهيار السوق الموازي للعملة وانخفاض كبير في أسعار الذهب.

وأوضح غراب، أنّ التوقعات تشير إلى استمرار انخفاض الدولار في السوق الموازي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول أول دفعة بقيمة 15 مليار دولار، و20 مليار دولار خلال شهرين، مؤكدا أنّ توفير المليارات في البنوك يعني أنّ المستورد لن يلجأ إلى السوق الموازي لتوفير النقد الأجنبي، ما يسهم بلا شك في ضرب السوق الموازي للعملة من جانب، وتقليل الفجوة بين الدولار الرسمي والدولار في السوق الموازي.

توقعات بتراجع أسعار الذهب

وأضاف أنّه بالنسبة لسعر الذهب فقد يستمر التراجع خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع انخفاض الدولار في السوق الموازي، وانخفاض الطلب على الذهب وزيادة المعروض منه حتى يستقر سعره عند السعر العادل المتوافق مع السعر العالمي للذهب، موضحا أنّه حينها سيكون الوقت مناسب جدا للشراء والاستثمار في الذهب.

وأكد غراب، أنّ التراجع الذي شهدته أسعار الذهب سيتبعه حالة من الاستقرار في الأسعار، مؤكدا أنّ هناك زيادات كبيرة ستحدث في سعر الذهب عالميا لكن ليس في الوقت الحالي، لكن قد يحدث في مايو أو يونيو المقبل، حينما يخفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، ومع الاستمرار في خفض الفائدة حتى نهاية العام سيتجه المستثمرون إلى تحويل استثماراتهم من الدولار إلى الذهب فيزيد الإقبال عليه فيزيد سعره عالميا وقد ينعكس ذلك على السعر محليا بالزيادة.

وتابع غراب، أنّ التقارير العالمية تشير إلى احتمالية ارتفاع أسعار الذهب خلال 12 إلى 18 شهرا القادمة ليصل لـ3 آلاف دولار للأونصة، خاصة إذا استمرت البنوك في زيادة مشترياتها من الذهب بشكل حاد، أو حدوث ركود تضخمي محتمل، مؤكدا أنّ البنوك المركزية للصين وروسيا والهند والبرازيل وغيرها من الدول زادت من مشترياتها من الذهب خلال الفترة الماضية، إضافة إلى أنّ الركود العالمي العميق قد يدفع الفيدرالي الأمريكي لخفض سعر الفائدة بسرعة ليصبح الذهب أكثر جاذبية فيزيد الاستثمار فيه فيزيد سعره.