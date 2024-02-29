بدء التسجيل للحصول على شهادة الصلاحية للترقي اليوم.. إليك الخطوات

أكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، على بدء تسجيل برامج التنمية المهنية الرقمية للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة 2023-2024 للترقي اليوم، لأعضاء هيئة التعليم الذين أتموا ملف الإنجاز الإلكتروني على صفحة كادر المعلم، علي موقع الرسمي للأكاديمية منصة المعلم.

خطوات تسجيل برامج التنمية للحصول علي شهادة الصلاحية

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، خطوات التسجيل برامج التنمية المهنية الرقمية للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة 2023-2024 للترقي:

- يتم الدخول علي منصة المعلم للتدريب عن بعد من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين.

- البحث: يتم البحث عن المعلم المستهدف للترقي بكود المعلم.

- إنشاء حساب: يكون إنشاء الحساب من خلال استكمال المعلم لبياناته مثل المحمول والبريد الإلكتروني والرقم القومي.

- الدخول: يدخل المعلم وفق التاريخ المحدد للدورة بكود المعلم وكلمة المرور التي تم تسجيلها.

- البيانات الشخصية: يتم عرض البيانات الشخصية الواردة والمسجلة من قبل المعلم مع إمكانية تعديل بعض البيانات المسجلة.

- بيانات الدورة: يتم عرض اسم الدورة وتاريخ بدء التدريب مع حالة الدفع إذا كانت الدورة غير يظهر زر دفع رسوم الدورة.

- الدفع: عند الضغط علي دفع رسوم الدورة، تظهر الشاشة بالدفع الإلكتروني بها بيانات الدفع وعند التأكيد يظهر كود الدفع.

- كود الدفع: عند تأكيد الدفع يظهر كود الدفع ويتم دفع قيمة الدورة في أي ماكينة تابعة لفوري .

- رسالة الدفع: يتم أيضا إرسال رسالة نصية علي رقم المحمول المسجل من قبل المعلم يحتوي علي قيمة الدفع وكود الدفع.

- عرض الدورة: بعد دفع رسوم الدورة تظهر علامة الدفع مع زر عرض الدورة لعرض الدورة.

- الاختبار القبلي: يبدأ تصفح الدورة بالإجابة علي الاختبار القبلي تظهر محاور الحقيبة الرقمية وهي ثلاث محاور.

- الاختبار البعدي: بعد الانتهاء من المحاور الثلاثة واجابة علي الأسئلة يتم فتح الاختبار البعدي.