«التعليم»: بدء التسجيل لبرامج الحصول على شهادة الصلاحية للترقي غدا

أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين، خطابًا هام للمديريات التعليمية، بشأن تنفيذ برامج التنمية المهنية اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين للعام 2024/2023 أونلاين عبر منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك وفي إطار خطة العمل الواردة من الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية بشأن تنفيذ تدريب المعلمين ممن يشغلون مستوى وظيفة «معلم» فقط الذين تم تسجيل ترشحهم لترقيات العام 2024/2023.

الحصول علي شهادة الصلاحية للترقي

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، في خطابها بالتنبيه كتابيا على شاغلي وظيفة معلم فقط الذين تم تسجيل ترشحهم لترقيات العام 2024/2023 بالمديريات الالتزام بالدخول على منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، لحجز برنامج التنمية المهنية اللازم للحصول على شهادة الصلاحية للترقي إلى وظائف المعلمين - مهارات عامة في التدريس والمعلم الرقمي في الفترة من 29 فبراير إلى 10 مارس، وإتباع إجراءات وخطوات الدخول على منصة المعلم طبقا للإعلان المنشور على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين www.pat.ed.eg.

وأشارت الأكاديمية المهنية للمعلمين، إلى أنه سيتم مخاطبة تباعا بخطة تنفيذ باقي الوظائف المستهدفة الذين تم تسجيل ترشحهم حرصا على سلامة العمل على المنصة طبقا للخطة التي تضعها الإدارة العامة لمركز المعلومات، موجها نحو التنبيه المشدد بتعميم نشرة دورية على ديوان المديرية وجميع دواوين الإدارات التعليمية و جميع المدارس التابعة للمديريات، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية بالفئة المستهدفة والمواعيد المحددة لها المشار إليها لضمان إعلام المعلمين المرشحين للترقي، خلال المدة الزمنية المعلن عنها.