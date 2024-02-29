من هو مغني تتر أغنية كارتون يحيى وكنوز؟

«مغامرة رحلة على الأرض السمرا دي مفاجأة دي ولا مخاطرة دي حكاية جابت لي جنان تعويذة أهلًا وخطو عزيزة طلعت طالعة لطيفة من بحري لآخر أسوان»، كلمات تضج بها البيوت في شهر رمضان، تعلن عن بدء مسلسل الكارتون يحيى وكنوز، تعلق بها الأطفال وأعادت إلى الأذهان أغاني الأعمال الكارتونية الرمضانية وخطفت القلوب.

مسلسل الكارتون يحيى وكنوز

فور إعلان البرومو الترويجي لاقى مسلسل الكارتون يحيى وكنوز الجزء الثالث صدى كبيرا، وأعاد إلى الأذهان ذكريات الجزأين الأول والثاني، إذ ربطتهم به كلمات بسيطة وسلسة جذبت الأطفال للمسلسل من خلال كلمات التتر، وهي غناء محمد أسامة طفل فيلم الغزالة رايقة، وهذا ما لا يعرفه الكثيرون.

معلومات عن مغني تتر مسلسل يحيى وكنوز

مشاركة مميزة له من خلال غناء كلمات التتر، ونقدم لكم معلومات عنه في السطور التالية، بحسب الحسابات الرسمية له على مواقع التواصل الاجتماعي:

- يدعى الطفل محمد أسامة.

- في الصف الأول الإعدادي، أي يبلغ 11 عامًا.

- شارك في برنامج مواهب الأطفال «ذا فويس كيدز» الموسم الثالث.

- يعمل ضمن فريق كورال الأوبرا المصرية.

- يحب لعب كرة القدم.

- يشجع النادي الأهلي.

وعبر خلال حديث له من قبل في أحد اللقاءات التليفزيونية، أن أكثر ما أسعده هو المشاركة في مسلسل الكارتون يحيى وكنوز، بغناء التتر، لأنه يضفي قيمة كبيرة للأطفال.

مسلسل الكارتون يحيى وكنوز المقرر عرضه في رمضان المقبل يستكمل أحداثه من سرد حكايات تاريخ الفراعنة، وأبطاله هم «عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال»، وعدد من النجوم وعدد من ضيوف الشرف.