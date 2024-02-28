إعلان الفائزين في مسابقة القرآن 2024 بطوخ أول أيام رمضان

كشفت اللجنة المنظمة لمسابقة حفظ القرآن الكريم في طوخ بمحافظة القليوبية، برعاية النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان ونائب دائرة طوخ وقها، عن موعد إعلان أسماء الفائزين بالمسابقة، وهو أول شهر رمضان المبارك.

إجراء التصفيات بين المتسابقين

وأشارت اللجنة إلى أن اللجان المشرفة على المسابقة مستمرة في أعمالها بإجراء التصفيات بين المتسابقين، في كافة الوحدات المحلية على مستوى دائرة طوخ وقها، من خلال اللجنة المشكلة في كل قطاعات الدائرة تمهيدًا لإعلان الأسماء النهائية للفائزين أول الشهر الكريم.

الأكبر في تاريخ المسابقات

من جانبه، قال النائب أحمد بدوي في بيان له إن مسابقة عام 2024 يتم تنظيمها للعام الرابع على التوالي، وهي تعتبر الأكبر في تاريخ المسابقات من حيث التنظيم والمشاركة، حيث يشارك فيها نحو 3000 متسابق.

وأشار إلى تقسيم لجان المسابقة لإجراء الاختبارات لمدة 3 أسابيع متواصلة على 4 مستويات هي: القرآن الكريم كاملاً، وثلاثة أرباع القرآن، ونصف القرآن الكريم، وربع القرآن الكريم، تمهيداً لإجراء التصفيات النهائية.

ومن المقرر إقامة احتفالية كبرى لتكريم الفائزين خلال شهر رمضان المبارك، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وعدد من النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية في القليوبية.

أوضح بدوي أن هذه النسخة من المسابقة 2024 تختلف شكلا ومضمونا عن النسخ السابقة، حيث يتم عمل مسابقة من داخل المسابقة للأصوات الحسنة وإلقاء الضوء على ذوي الهمم المشاركين في المسابقة وتشجيعهم.

وأكد النائب أن المسابقة سوف تشهد أيضا عددا من المفاجآت بشأن تكريم الفائزين المتميزين وزيادة قيمة الجوائز الممنوحة، مطالبًا خلال لقائه بأعضاء اللجنة المشرفة على المسابقة بضرورة تطبيق الشفافية في الاختبارات واختيار الفائزين.

يذكر أن عدد المتسابقين في مسابقة عام 2024 قد تجاوز الثلاثة آلاف متسابق من مختلف الأعمار، حيث يمثلون سائر قرى دائرة طوخ وقها.