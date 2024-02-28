جان رامز ينشر صورا من كواليس مسلسل المعلم رمضان 2024

نشر الطفل جان رامز، بعض الصور من كواليس مسلسل المعلم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» والذي يتم طرحه في شهر رمضان 2024 ويقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان إلى جانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

وكشف الطفل جان رامز عن صورتين من داخل كواليس مسلسل المعلم من خلال حسابه على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ ظهر خلال هاتين الصورتين وهو يرتدي بدلة الظابط وعلق عليها: «كواليس مسلسل المعلم»؛ إذ أنه يلعب من خلال هذا المسلسل دور الطفل نجل الفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ.

أحداث مسلسل المعلم

وتدور أحداث مسلسل المعلم في إطار الدراما الاجتماعية حول حامد الذي يعمل تاجرا للسمك، ويعيش في حياة هادئة وبسيطة وسط عائلته ليجد نفسه في صراعات وسط الكبار من التجار.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان وسهر الصايغ والطفل جان رامز وأسامة الهادي وميران عبدالوارث، وتأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.