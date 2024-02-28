محافظ الشرقية يعلن تخفيض رسوم الدراسات العليا بنسبة 30%

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن موافقة جامعة الزقازيق على تقديم تخفيض بنسبة 30% للعاملين في الديوان العام والمجالس والمدن والأحياء الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا للحصول على درجات الدكتوراه والماجستير والدبلومات المهنية.

وجرى تقديم 5 منح إضافية بنسبة تخفيض 50%، وذلك في إطار حرص المحافظة على تشجيع العاملين على مواصلة التعليم العالي لرفع مستوى المعرفة والتأهيل، وتحسين أدائهم، مما يعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مسابقة تميز الأداء

وجاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بعد الفوز للعام الثاني على التوالي في مسابقة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، وتصنيفها ضمن المحافظات الأكثر تميزًا، وذلك بعد فوز 13 محافظة في المسابقة التي أطلقتها وزارة التخطيط خلال عام 2023 على مستوى محافظات الجمهورية، كما انضمت المحافظة لأول مرة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC) لعام 2023.

تحسين عملية صنع القرار

واستعرضت الدكتورة ناهد مصطفى، الخبيرة الوطنية للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية، الأهداف التي سعت المحافظة إلى تحقيقها من خلال مشاركتها في المبادرة، ومنها تنفيذ الاستثمارات العامة مع التركيز على الكفاءة والمساءلة، وتحسين عملية صنع القرار التي تعتمد على تحديد أولويات الاستثمار وزيادة التركيز على قياس ومتابعة الأداء بالمحافظات. وأشارت إلى أن الجائزة تتمثل في منح المحافظة مبلغًا إضافيًا من الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة في حدود 10% من المعتمد لكل محافظة خلال عام (2023 / 2024).

وفي نهاية الاحتفالية، حرص محافظ الشرقية على تكريم فريقي عمل مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، والانضمام إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC) لعام 2023 م، بمنحهم شهادات تقدير نظرًا لجهودهم المخلصة وما بذلوه من عمل خلال الإعداد للحصول على هذا الإنجاز الكبير.