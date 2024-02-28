رئيس الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية: نطمح للمزيد من أجل ذوي الهمم

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، احتفالية قادرون باختلاف، في نسختها الخامسة، وهي عبارة عن احتفالية سنوية للأشخاص ذوي الهمم، والتي تأتي بهدف دعم هذه الفئة من المجتمع والارتقاء بأوضاعهم.

ذوو الهمم في المجتمع المصري

وقالت المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للإعاقة الذهنية، وعضو الاتحاد الدولي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون بدعم كبير خلال عهد الرئيس السيسي.

ولفتت إلى أن أكبر التحديات التي تواجههم هي فرص العمل، فبالرغم من عمل الدولة المصرية على تذليل أي عقبات أمامهم، إلا أنه ما زالت هناك عقبات، نتيجة عدم إدراك البعض لقدرات ذوي الهمم وطاقتهم.

بطاقة الخدمات المتكاملة

وأكدت أنه يتم تشغيل الأشخاص ذوي الهمم في العديد من جهات العمل بالفعل، ولكن ما زال هناك طموح للمزيد، وطموح لتطبيق نسبة الـ5% بشكل أشمل بنية استغلال القدرات التي يتمتع بها هؤلاء المواطنين والتي من شأنها أن تحقق طفرة في الوظائف التي يمتهنوها.

وأشارت إلى بطاقة الخدمات المتكاملة التي توفر الكثير من جهد الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب أنها توفر العديد من الخدمات لتلك الفئة من المجتمع.