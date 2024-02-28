سر علامة رفعها «مدبولي» و «صبحي» في فعالية قادرون باختلاف.. ما دلالتها؟

يد واحدة وابتسامة لم تفارق وجهم، حالة من الحب والآلفة، سيطرت على حضور فعالية قادرون لإختلاف في دورتها الخامسة، فور ظهور أبطال البارلمييات من ذوي الهمم من ذوي الإعاقة السمعية، ليكون حضورهم طاغيًا يضفي حالة من البهجة، ليكن استقبالهم مختلفًا ومميزًا، وظهر ذلك في حركات الإشارة، التي اتخذها أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومصطفى مدبولي ورئيس مجلس الوزراء لتعبيرًا عن محبتهم.

لغة الإشارة في فعالية قادرون باختلاف بدورتها الخامسة

باتت لغة الإشارة هي المستخدمة للتعبير عن المشاعر لذوي الهمم، ليعبروا عن الحب بإشارة اليد، عبر ضم الـ3 الأصابع في الوسط، ورفع أصبعي السبابة والإبهام، ليكن ذلك إشارة إلى الحب، وتعني بلغة الإشارة «أحبك» وهي التي رفعها كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة في الفعالية.

لغة الإشارة

لغة الإشارة هي وسيلة التواصل غير الصوتية، التي يلجأ إليها الأشخاص، الذين يعانون من من الصَّمَم أو الأشخاص الذينَ يختلفونَ في اللغات التي يتحدَّثونَ بها، وهيَ طريقةٌ للتواصل بين الناس عندما يكون التواصل الشفهيّ غير مُمكن، ولغة الإشارة يستخدمها ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المجالات.

فعالية قادرون باختلاف

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فعالية قادرون باختلاف في دورتها الخامسة، والمقامة بمركز المنارة للمؤتمرات، واستهلت الاحتفالية بآيات من القرآن الكريم، وتقديم عدة فقرات لأصحاب الهمم، التي من شأنها تسليط الضوء على النماذج الملهمة من أصحاب الإعاقة الذين استطاعوا تحويل إعاقتهم إلى طاقة، فضلا عن استعراض المميزات الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل الدعم اللا محدود الذي توليه الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة.