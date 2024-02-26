«المهندسين»: انتخابات التجديد النصفي للنقابة تمت بصورة مشرفة

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي تعقده النقابة العامة للمهندسين، لإعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي للنقابة التي جرت أول أمس باستاد القاهرة.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لمصر، تلاه كلمة من نقيب المهندسين، المهندس هاني ضاحي، رحب فيها بالحضور وشكرهم على مشاركتهم في الانتخابات.

كلمة طارق النبراوي

قال طارق النبراوي، نقيب المهندسين: «إننا اليوم مستوفي مرحلة جديدة من نقابة المهندسين، وحقهم في اختيار من يمثلهم خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن انتخابات التجديد النصفي جريت بسلاسة وبشكر مشرف لجموع المهندسين، وتوجه بالشكر لأعضاء اللجنة العليا واللجنة القضائية وأعضاء الجمعية العمومية للمهندسين، ونتطلع لعمل مثمر لخدمة النقابة وأعضائها والوطن».

وقال ياسر صقر، رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات إن انتخابات التجديد النصفي للنقابة كانت في غاية الرقي والاحترام والانضباط، وتمت إدارة العملية بصورة محترمة ومشرفة، ووجه الشكر والتقدير والاحترام على المظهر المشرف خلال يوم الانتخابات.

وأجريت انتخابات التجديد النصفي على مقاعد مجالس الشُّعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، ومجالس شعب التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات: بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب نصف أعضاء مجالس نقابات المهندسين الفرعية بكافة المحافظات ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات.