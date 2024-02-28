إطلاق «الجمعية المصرية لتكنولوجيا التصنيع» بدعم وكالة «جي آي زد» الألمانية

وقع أعضاء تكتل تكنولوجيا المعلومات الجيل الرابع للتصنيع، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي آي زد» مصر، اتفاقية شراكة لتأسيس الجمعية المصرية لتكنولوجيا التصنيع «Egypt4Industry»، لتكون مؤسسة رائدة تهدف إلى تعزيز حلول تكنولوجيا الجيل الرابع للتصنيع، وتطبيقاتها في قطاع التصنيع عبر مصر والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وتمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة في مسيرة مصر نحو التقدم التكنولوجي والتمكين الاقتصادي.

يأتي إطلاق الجمعية المصرية لتكنولوجيا التصنيع «Egypt4Industry»، ضمن نطاق مشروع شراكات العمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (JP-SME)، المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، نيابةً عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

يسعى مشروع شراكات العمل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يتماشي مع مبادرة التدريب والتوظيف، إلى تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى ريادة الأعمال، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات الأعمال الزراعية، وتصنيع الأغذية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الجيل الرابع للتصنيع.

وفي هذا السياق، أشار سامح حماد، مدير مكون المناطق الصناعية والتكتلات بمشروع شراكات العمل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى أهمية مبادرة الجمعية المصرية لتكنولوجيا التصنيع في تحقيق الهدف الشامل المتمثل في توفير المزيد من فرص العمل، مع التركيز على المراة والشباب بشكل خاص، إلى جانب تحسين ظروف العمل الخاصة بالمؤسسات المدعومة مباشرةً من المشروع.

وشارك أعضاء التكتل، بالتزامن مع تأسيس الجمعية المصرية لتكنولوجيا التصنيع، في ورشة عمل شاملة حول استراتيجية الأعمال، قدمها خبراء دوليون ومصريون، وشملت عدة مجالات مثل التخطيط والتسويق والمبيعات والعمليات والتصميم المؤسسي وابتكار نماذج الأعمال.

كما شارك الحاضرون في ورشة عمل حول التسويق الرقمي، لاستكشاف طرق الاستفادة من التقنيات الرقمية لتعزيز مشاركة العملاء.

التزامات مبادرة تكتل تكنولوجيا المعلومات

وتؤكد مبادرة تكتل تكنولوجيا المعلومات على التزامها بتنمية قدرات المؤسسات الداعمة، والتدريب على تدابير الاستدامة، إلى جانب تقديم المساعدة الفنية لدعم أنشطة التوعية والظهور على الصعيدين المحلي والدولي.

أقيم الحدث بحضور ممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وجمعية الإسكندرية للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات (ASITA)، وشركة (Integration International Management Consultants GmbH) الألمانية، إلى جانب 10 شركات مصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.