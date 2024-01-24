«الإسكان» تطرح أراض ووحدات إدارية ومهنية ومحال تجارية في مدن الجيل الرابع

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز المركزي للتعمير والجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بالتعاون مع الإدارة العامة للشئون المالية والإيرادات وإدارة التعاقدات بمحافظة القاهرة، لطرح عدد من الأراضي السكنية والوحدات الإدارية والمهنية والمحال التجارية خلال شهر فبراير المقبل، وذلك بهدف التسيير على المواطنين، وخلق فرص عمل دائمة للشباب بالمدن الجديدة.

ويتضمن الطرح الجديد طرح 5 قطع أراض ورش صغيرة بمساحات تتراوح بين 334 متر مربع، إلى 358 متر مربع، بجنوب الورش العسكرية ومنطقة الورش بمدينة الشروق، وذلك للبيع بالمزاد العلني، بالإضافة إلى طرح 11 محلا تجاريا وصيدلية ومخبز بمساحات تتراوح بين 17 متر إلى 37 متر مربع بالأسواق المختلفة بعمارات الإسكان الاجتماعي بالامتداد الشرقي بمدينة بدر.

كما يتضمن الطرح طرح 12 محلاً تجارياً وصيدلية ووحدة إدارية وأخرى مهنية بالأسواق التجارية بالمدينة الجديدة، فضلاً عن طرح 28 قطعة أرض فضاء متميزة سكني كاملة المرافق بمساحات متنوعة بأحياء جنوب القاهرة وحلوان.

وتعقد جلسة المزاد العلني لبيع 5 قطع أراض ورش بمدينة الشروق يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير المقبل، فيما تعقد جلسة المزاد العلني لبيع 11 محلا تجاريا وصيدلية ومخبز بمدينة بدر يوم الإثنين الموافق 19 فبراير المقبل، على أن تعقد جلسة المزاد العلني لبيع 28 قطعة أرض فضاء بمدينة حلوان يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير المقبل.

وتبدأ إجراءات الطرح من خلال سداد مبلغ تأمين دخول المزاد، والذي يختلف بحسب نوع ومساحة الوحدة أو الأرض المعروضة للبيع، على أن يتم سداد قيمة البيع بالكامل خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد.

ويمكن للراغبين في الاشتراك في جلسات المزاد العلني، الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالطرح الجديد، والتي يمكن الحصول عليها من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بمدينة حلوان، أو عبر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة القاهرة.