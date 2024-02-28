إجراء 12 ألف عملية عيون للمرضى غير القادرين في كفر الشيخ

أعلنت جمعية الأورمان إجراء عدد 11 ألف و740 عملية عيون للمرضى غير القادرين على مستوى مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ منذ بداية عملها بالمحافظة إلى الآن، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك لتوفير «حياة كريمة» لأبناء المحافظة.

من جانبها قالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إنّه يجري العمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، معربةً عن شكرها لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهداً في الدفع بجهود التنمية.

إجراء عدد 11 ألف و740 عملية عيون

أما اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، فقال إنّ مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة كفر الشيخ قام بتوقيع الكشف الطبي على عدد 33 ألف مريض، وتم إجراء عدد 11 ألف و740 عملية جراحية تنوعت ما بين «المياه البيضاء، والمياه الزرقاء، وجراحات الشبكية، وزرع القرنية»، كما تم تسليم عدد 6 آلاف و285 نظارة طبية.

وأشار «شعبان»، إلى التعاون الوثيق لجمعية الأورمان مع محافظة كفر الشيخ التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، لافتاً أنّ الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل، ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجاً بكافة أرجاء المحافظة.