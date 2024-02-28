توزيع 103 آلاف شجرة لزراعتها في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، توزيع 103 آلاف شجرة لزراعتها بكافة المدن، تضمنت 9.5 ألف شجرة زيتون، و20 ألف شجرة ليمون، و1.5 ألف شجرة فرشة زجاج، و5 ألف شجرة أكاسيا جلوكا، و21 ألف شجرة كازورينا، و1.5 ألف شجرة كونو كاربس، و9.5 ألف شجرة برتقال، و3 آلاف شجرة يوسفي، و14 ألف شجرة جوافة، و8 آلاف شجرة رمان، و3 آلاف شجرة نبق، و4 آلاف شجرة تين، وذلك تحت إشراف محمود زهران، مدير إدارة النظافة والتجميل بالمحافظة.

زراعة «100 مليون شجرة»

وأوضح «نور الدين»، أنّ المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزراعة «100 مليون شجرة» في جميع أنحاء مصر خلال 3 سنوات، ليست هدفاً جمالياً فقط، ولكنها تسهم في زيادة الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الهواء، والتقليل من آثار التغير المناخي، وتعزيز الوعي البيئي، والتخلص من ثاني أكسيد الكربون، وخفض غازات الاحتباس الحراري، والحد من تآكل التربة، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، مما ينعكس إيجابياً على الصحة العامة للمواطنين.

زراعة الأشجار لمواجهة التغيرات المناخية

ووجّه «نور الدين»، بتكثيف زراعة الأشجار المثمرة بنطاق الجهات الحكومية، والجزر الوسطى بالشوارع والميادين وعلى جانبي الطرق، للحفاظ على البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية، مؤكداً أنّ زراعة الأشجار نقلة حضارية ومضاعفة لنصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتُساعد على تحسين البيئة والصحة العامة، داعياً المواطنين إلى المشاركة في هذه المبادرة، وزراعة الأشجار في حدائقهم ومنازلهم.