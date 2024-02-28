طريقة عمل شاي الكرك الهندي.. أسهل وصفة وفوائد مذهلة

يبحث الكثيرون عن طريقة عمل شاي الكرك الهندي، الذي يتميز بأنه شاي متبل قوي ولذيذ بلون الكراميل ومريح للمعدة، وهو شائع الاستخدام بشكل كبير في الشرق الأوسط، والذي يمكن صنعه بسهولة داخل المنزل من خلال وصفة سهلة وسريعة.

شاي الكرك الذي نشأ في الهند، حيث يتم استهلاكه بشكل شائع في المقاهي، قبل أن يصبح ذو شعبية في عدد من الدول الخليجية مثل البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة والسعودي، كما أصبح مؤخرا يتم تقديمه في مقاهي بريطانيا.

طريقة عمل شاي الكرك الهندي

موقع «everylittlecrumb»المختص بالوصفات المتنوعة، كشف عن أسهل طريقة لعمل شاي الكرك الهندي، وبمكونات متواجدة في كل منزل، خاصةً وأنه يعد مشروبا مناسبا لفصل الشتاء.

مكونات شاي الكرك:

- السكر:

يمكنك استخدام السكر الأبيض أو البني من خلال تذويبه في الماء وتحويله إلى «كراميل».

- الماء:

من الأفضل استخدام الماء الساخن، بحيث يغلي بشكل أسرع.

- الشاي:

يمكن استخدام أي نوع من أنواع الشاي الأسود، سواء سايب أو من خلال أكياس الشاي

- الزنجبيل:

يمكن إضافة 3 شرائح من الزنجبيل الطازج، أو استخدام ربع إلى نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل.

- التوابل:

إضافة حبات الهيل ورشة صغيرة من الزعفران لرائحة ونكهة أفضل، كما يمكن إضافة ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والقرفة.

- الحليب:

يتم استخدام الحليب المبخر الذي يتميز بأنه سميك وكريمي، ولكنه مُر، لذا يمكنك التحكم في الحلاوة بإضافة ملعقة سكر.

طريقة تحضير شاي الكرك :

1- إضافة الماء والسكر إلى قدر متوسط الحجم على نار متوسطة حتى يذوب دون تحريكه حتى يتحول إلى سائل ثم يتغير لونه إلى لون الكراميل.

2- بمجرد أن يتحول السكر إلى سائل، قم بتدفقه ببطء في الماء الساخن، حرك المزيج.

3- أضف الشاي والزنجبيل وجميع البهارات واترك هذا الخليط حتى يغلي،ثم خفف النار لمدة 5-7 دقائق حتى تفوح رائحته.

4- أضف الحليب واتركه على نار خفيفة للمدة التي تحتاجها حتى يتكاثف الشاي.

فوائد شاي الكرك الهندي

فوائد شاي الكرك الهندي:

- يقلل الشعور بالغثيان

-تحسين عملية الهضم

- يقلل مستوى السكر في الدم

-يحسن من صحة القلب