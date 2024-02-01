فوائد مذهلة لتناول رغوة الشاي «الصُرة» .. لن ترميها بعد الآن

عادًة ما ينزع الناس رغوة الشاي ويفضلون تناوله بدونها، ظنًا منهم أنها شوائب ناتجة عن السكر، إلا أن تلك الرغوة تحمل فوائد كثيرة بداخلها، تقاوم الكثير من الأمراض، فضلًا عما تتركه من تأثير إيجابي على البشرة والشعر، ووفقًا لما ذكرته الدكتور غادة الصايغ، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، نوضح فوائد رغوة الشاي في السطور التالية.

رغوة الشاي

مشروب الشاي غني بمادة البوليفينول، التي تظهر على شكل رغوة، وتحتوي تلك الرغوة على مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى حمض التانيك، ما يجعلها تدعم صحة الجسم، وفي التالي نرصد أهم فوائد تناول رغوة الشاي على الإنسان.

منع تساقط الشعر

احتواء رغوة الشاي على مركبات مضادات الأكسدة العديدة، تجعل منها عنصرا فعالا في مواجهة تساقط الشعر، حيث تعمل على منع تحفيز هرمون الهيدروتستيرون المتسببة في فقدان الشعر.

توحيد لون البشرة

تواجد مركب حمض التانيك في رغوة الشاي يجعل منها عنصرا فعالا في الوقاية من أشعة الشمس، وبالتالي تعمل على توحيد لون البشرة، بمساعدة مضادات الأكسدة فيها.

الحماية من الإصابة بمرض السكري

عند تناول الشاي مع رغوته بدون إضافة سكر، في معدل يتراوح بين 2 إلى 3 أكواب يوميًا، يساعد على الحماية من مرض السكري، حيث يرفع من مستوى الحرق ويضبط هرمون مقاومة الأنسولين، ما يساهم في ضبط مستوى السكر في الدم.

الحماية من الأمراض السرطانية

تعد مادة البوليفينول المتوفرة في رغوة الشاي من مقاومات الأورام، ولذلك عند تناول الشاي برغوته يساهم في الحماية من الأمراض السرطانية بشكل فعال للغاية.

نصائح حول كيفية تناول الشاي

تنصح دكتورة «الصايغ»، بعدم شرب الشاي قبل النوم مباشرًة، على أن يكون آخر كوب قبل النوم على الأقل بـ4 ساعات، كذلك نصحت بعدم شرب الشاي بعد الوجبات، ويفضل بعد 45 دقيقة من إنهاء الطعام.