عالمة أمريكية تثير غضب البريطانيين بسبب وصفة شاي.. هل يمكن إضافة الملح؟

تسببت وصفة شاي في اندلاع توتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أثارت عالمة أميركية موجة من الغضب لدى البريطانيين عندما أعلنت عن نصيحة لبريطانيا تتعلق بطريقة إعداد مشروبها الساخن المفضل.

ميشيل فرانكل، أستاذة الكيمياء في كلية برين ماور بولاية بنسلفانيا الأمريكية، قالت في كتابها «كيمياء الشاي»، إن مشروب الشاي المفضل لدى بريطانيا يحتاج إلى قليل من الملح، وقامت «فرانكل» بتحليل مستويات الكافيين ودراسة الجزيئات التي تعطي الشاي رائحته، وكشفت عن وجود مواد كيميائية أخرى غير معروفة في الشاي، وقامت بدراسة مخطوطة صينية تعود للقرن الثامن تدعو إلى إضافة الملح إلى الماء المغلي، بحسب ما نشرته صحيفة جارديان البريطانية.

ونشرت السفارة الأمريكية ببريطانيا عبر منصة «إكس»، ردًا على موجة الجدل التي تسببت بها العالمة الأمريكية وما نُشر في كتابها، وقالت بأن الوصفة المثيرة للجدل لكوب مثالي من الشاي وضعت علاقتنا الخاصة مع المملكة المتحدة في مأزق.

وأضافت السفارة: «نريد أن نؤكد لشعب المملكة المتحدة أن الفكرة التي لا يمكن تصورها المتعلقة في إضافة الملح إلى المشروب الوطني لبريطانيا ليست سياسة رسمية للولايات المتحدة، ولن يكون كذلك أبدًا»، مشيرة إلى أن بريطانيا ستواصل تحضير الشاي بالطريقة الصحيحة.

An important statement on the latest tea controversy. pic.twitter.com/HZFfSCl9sD