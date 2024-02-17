أسعار الإسمنت اليوم السبت.. تراجع 131 جنيها للطن

سجلت أسعار الإسمنت اليوم السبت 17 فبراير 2024 تراجعا كبيرا، في الأسواق المحلية، حيث انخفض سعر طن الإسمنت الرمادي بنحو 131 جنيها، ليسجل متوسط سعر طن الإسمنت بالسنبة للمستهلك نحو 2350.83 جنيها، وفقا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الإسمنت اليوم

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الإسمنت اليوم السبت 17 -2-2024، في مصر، وتتراوح أسعار الإسمنت ما بين 1965 إلى 2295، ويختلف السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، حيث تُضاف أسعار النقل والتخزين إضافة إلى نسبة الربح.

سعر الإسمنت اليوم للمستهلك

- سجل سعر إسمنت النصر 2090 جنيها للطن.

- سجل سعر إسمنت المسلح 2110 جنيهات للطن.

- سجل سعر إسمنت الفهد 1980 جنيها للطن.

- سجل سعر إسمنت السويس 2135 جنيها للطن.

- سجل سعر إسمنت المعلم 2020 جنيها للطن.

- سجل سعر إسمنت جنوب الوادي 1990 جنيها للطن.

- سجل سعر إسمنت وادي النيل 2000 جنيه للطن.

سعر طن الإسمنت اليوم

- سجل سعر إسمنت المخصوص 2080 جنيها للطن.

- سجل سعر إسمنت سيناء 42.5 بسعر 2080 جنيها للطن.

- سجل سعر إسمنت حلوان 2125 جنيها للطن.

- سجل سعر إسمنت السويدي 2295 جنيها للطن.

- سجل سعر إسمنت السهم 1965 جنيها للطن.

- سجل سعر إسمنت العسكر بني سويف 1970 جنيها للطن.