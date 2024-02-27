تراجع جديد في أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 27-2-2024.. اعرف الطن بكام؟

انخفضت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 27-2-2024 في الأسواق المحلية، خاصة الأسمنت الرمادي، وفق ما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، بينما استقرت الأنواع الأخرى في السوق، إذ تراجع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي، ليسجل 2347 جنيها، بانخفاض 28.60 جنيه للطن، وسجل أدنى سعر له 1900 جنيه للطن.

كما تراجعت أسعار الأسمنت على مستوى الأسبوع، بقيمة 6 جنيهات للطن في الأسمنت الرمادي، وفق بوابة أسعار الأسعار المحلية.

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية

توضح «الوطن» في السطور التالية، أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 27-2-2024 في الأسواق، وفق ما كشفته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء، ويتم تحديث الأسعار آليا، عند حدوث أي تغيير على مدار اليوم، إذ تعد هذه الأسعار المُعلنة للأسمنت، تسليم أرض المصنع، وترتفع عند التجار بمقدار طفيف بعد إضافة المصروفات وهامش الربح.

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

سعر طن الأسمنت الرمادي 2347 جنيها للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2130 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1970 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1980 جنيها للطن.

سعر أسمنت النصر 2040 جنيها للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف 1960 جنيها للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 2040 جنيها للطن.

أَسمنت المسلح 2070 جنيها للطن.

سعر الأسمنت من نوع الفهد 1970 جنيها للطن.

سعر طن أسمنت السهم 1950 جنيها للطن.

سعر أسمنت المعلم 1980 جنيها للطن.