121 جنيها خسائر أسعار الأسمنت اليوم الجمعة مقارنة بالشهر الماضي

تراجعت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 23-2-2024 في الأسواق المحلية، وبالأخص الأسمنت الرمادي، وفق ما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، على مستوى الأسبوع بشكل كبير، إذ تراجع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي بقيمة 121 جنيها للطن خلال الأسبوع ليسجل 2361 جنيها، وسجل أدنى سعر له 1900جنيه للطن.

وعلى مستوى الشهر، انخفض سعر طن الأسمنت بقيمة 52 جنيه في الطن للأسمنت الرمادي، وفق بوابة أسعار الأسعار المحلية، مقارنة بأسعار الشهر الماضي.

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 23-2-2024 في الأسواق المصرية، وفق ما كشفته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وذلك مع تحديث الأسعار يوميا عند حدوث أي تغيير على مدار اليوم، إذ تعد هذه الأسعار المُعلنة للأسمنت هي تسليم أرض المصنع، وترتفع عند التجار بمقدار طفيف بعد إضافة المصروفات وهامش الربح.

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

سعر طن الأسمنت الرمادي 2361 جنيها للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2130 جنيها للطن.

سعر أسمنت النصر 2040 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1970 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1980 جنيها للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف 1960 جنيها للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 2040 جنيها للطن.

أَسمنت المسلح 2070 جنيها للطن.

سعر الأسمنت من نوع الفهد 1970 جنيها للطن.

سعر طن أسمنت السهم 1950 جنيها للطن.

سعر إسمنت المعلم 1980 جنيها للطن.