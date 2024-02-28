«المتحدة» تطلق بودكاست «من أول الصفر» لـ عمرو منسي

تطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قريبا، موسما من حلقات البودكاست التي يقدمها رائد الأعمال عمرو منسي، في إطار استراتيجية الشركة للتحول الرقمي ودعم مشروعها الجديد لتقديم أكبر بودكاست عربي.

وتأتي الحلقات بعنوان «من أول الصفر»، حيث يتناول قصص نجاح رواد الأعمال بشكل إنساني جذاب يعتمد على إبراز أهم المحطات المفصلية في حياتهم، خاصة في مرحلة البدايات، ضمن سياسة الشركة التي تتبنى استراتيجية جديدة لمخاطبة مختلف شرائح المجتمع المصري، والأجيال الجديدة على وجه الخصوص.

ويستعرض «منسي» في حلقات البودكاست العديد من التجارب العملية التي تبرز قيم الإصرار والإخلاص والرغبة الحقيقية في إثبات الذات، حيث يؤكد أنّ هذه القيم هي التي تستطيع أن تحول التجارب إلى قصة ملهمة تستطيع أن تبني مستقبل صاحبها، كما تستطيع أن تلهم الآخرين، وهو ما يبحث وراءه عمرو منسي عبر استقصاء حياة رواد الأعمال المتميزين وأصحاب المشاريع الخلاقة والأفكار التطويرية التي بدأت بفكرة صغيرة وحلم كبير، والوقوف على أهم المحطات التي مر بها أصحاب هذه التجارب واستعراضها في حوار واقعي وصادق.

كما يستعرض «منسي» في البرنامج قصص رواد الأعمال لمعرفة روشتة النجاح والابتعاد عن شبح الفشل الذي يهدد كل مشروع جديد أو فكرة خلاقة.

وتأتي الحلقات ضمن خطة شاملة للشركة المتحدة لاقتحام عالم الإعلام الرقمي باستراتيجية جديدة تتناسب مع اهتمامات الشباب المصري في مختلف المجالات، وتستثمر المتحدة إمكانياتها الإعلامية لتقتحم عالم الديجيتال عبر التعاون مع أصحاب المحتوى المتنوع والتجارب الإعلامية الفارقة، حيث تأتي حلقات عمرو منسي بما له من تجارب عملية مثمرة لتقديم جرعة تحفيزية للشباب وإلهام بتجارب حياتية جديدة جنبًا إلى جنب مع عدد كبير من الإعلاميين الشباب والوجوه الجديدة الصاعدة في الفضاء الرقمي، وستشهد الأيام القليلة القادمة الإعلان عن العديد من المفاجآت في مشروع البودكاست.