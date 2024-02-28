كاتب صحفي: أعمال الشركة المتحدة الرمضانية شهدت تنوعا فنيا كبيرا

قال الكاتب الصحفي شحاتة سلامة، إن الأعمال الدرامية التي تقدمها الشركة المتحدة بها تنوع فني، مشيرًا إلى أن موسم دراما رمضان يعد جزءا من الخطة الفنية للشركة المتحدة التي أصبحت مستمرة على مدار العام.

وأضاف شحاتة سلامة خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على قناة «DMC»، أنه فيما يتعلق بالدراما الدينية فالشركة المتحدة قدمت أعمالا دينية رائعة، إذ شهدنا العام الماضي مسلسل «رسالة الإمام» مع الفنان خالد النبوي لتعيد المتحدة الدراما الدينية إلى الساحة مرة أخرى.

المتحدة تقدم أعمالًا رائعة

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الشركة المتحدة قدمت أيضًا أعمالا رائعة منها مسلسل جزيرة غمام، وهو عمل فني متقن، لافتا إلى أن دراما المتحدة لا تهتم فقط بالوعى الديني أو الوطني، ولكن هناك أيضًا موضوعات عن الوعي المجتمعي مثل مسلسل صوت وصورة الذي يناقش قضايا السوشيال ميديا وكيفية التعامل معها، ومسلسل حالة خاصة والذي يناقش كيفية التعامل اجتماعيًا مع مريض التوحد.

موسم دراما رمضان

وأشار شحاتة إلى أنّ الشركة المتحدة تولي اهتماما كبيرا بالأطفال، لذا خصصت لهم جزءا من خطتها الفنية المنتظر عرضها في رمضان هذا العام، لتقدم الجزء الثالث من مسلسل «يحيي وكنوز» الذى حقق نجاحا كبيرا الأعوام الماضية.