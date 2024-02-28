كاتب صحفي: دراما المتحدة تقدم وعيا دينيا ووطنيا ومجتمعيا «فيديو»

قال الكاتب الصحفي شحاتة سلامة، إن دراما الشركة المتحدة أحدثت تغيرا كبيرا جدًا في ذوق المصريين؛ فهي لا تقدم فقط الوعي الديني أو الوطني، ولكن هناك أيضًا الوعي المجتمعي، ويتضح ذلك جليًا من خلال الأعمال المتنوعة التي تقدمها.

الشعب المصري ذواق للفن

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»: «اكتشفنا أن المصريين مش بيحبوا يتفرجوا فقط على موضوعات الجريمة والعنف وتجارة المخدرات والسلاح، مثلما كنا نتصور في فترة من الفترات، ولكن الحقيقة أن الشعب المصري ذواق للفن، ويعي جيدًا الفن ويدرك قيمته».

الوعي بقضايا الوطن ومشكلاته

وتابع: «شوفنا النجاح الكبير اللي حصل في ثلاثية مسلسل الاختيار، وكيف تعامل معها المصريون؟ وكيف تابعوا بطولات القوات المسلحة والشرطة خلال الفترة الأخيرة؟ وبعد ذلك مسلسلات «هجمة مرتدة، القاهرة كابول»، وكلها أعمال بها درجة من الوعي بقضايا الوطن ومشكلاته بصورة كبيرة».