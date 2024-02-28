كاتب صحفي: مصر من الدول الرائدة في رعاية أصحاب الهمم

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إنّ احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة اليوم، تعد دليل واضح على إيلاء الدولة المصرية عناية كبيرة لفئة ذوي الهمم، بجانب أن مصر لديها تاريخ كبير في مجال الاهتمام برعاية هذه الفئة، وعلى رأسهم، الرئيس السيسي الذي يحرص كل عام على حضور هذه الاحتفالية.

احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة

أضاف «مغاوري» خلال مداخلة هاتفية له على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر من الدول الرائدة في رعاية أصحاب الهمم، لافتا أن هذه الفئة لديها قدرات كبيرة تمكنهم من الاندماج بشكل كبير في المجتمع، إذا ما توافر لهم التأهيل اللازم.

المجلس القومي لأصحاب الهمم

وتابع أن مصر أنشأت المجلس القومي لأصحاب الهمم عام 2019، ليحل محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة، حتى تؤول إليه جميع حقوق المجلس السابق في التزاماته، مشيرا أن المجلس برئاسة رئيس الوزراء، ويضم معظم الوزارات العاملة في هذا المجال، حتى يتم تقديم الخدمات اللازمة لهم.

وأكمل: «الرئيس السيسي وجه اليوم بضرورة زيادة الدعم المُقدم لصندوق دعم ذوي الهمم بـ10 مليارات جنية، لتقديم كافة الخدمات والرعاية اللازمة، وهذا دليل أخر على اهتمام الرئيس السيسي بذوي الهمم».