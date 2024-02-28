ظهور مميز لأبطال مصر البارالمبيين في «قادرون باختلاف».. وطلب خاص من الرئيس

شهدت احتفالية قادرون باختلاف تكريم أبطال مصر في الرياضة، من ذوي الهمم، بعدما ظهر الأبطال الذين شاركوا بدورة الألعاب العالمية فيتشي 2023، التي أقيمت بفرنسا، والذين حصدوا 25 ميدالية متنوعة.

ظهور لامع سجله أبطال مصر أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية قادرون باختلاف، بعد أن رفعوا العلم المصري في المحفل العالمي، عقب تألقهم في مختلف الرياضات.

ماذا طلب بطل ألعاب القوى البارالمبي من الرئيس السيسي؟

وكان لأبطال مصر البارالمبيين طلب خاص من الرئيس خلال احتفالية قادرون باختلاف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال اللاعب علي عبد الله بطل ألعاب القوى، بحضور حفل افتتاح ورعاية دورة الألعاب العالمية virtus global games مصر 2027، ليرد الرئيس: «ان شاء الله لو عايش ومن أهل الدنيا هتشرف وهبقى موجود».

أبطال البارالمبياد يشاركون في احتفالية قادرون باختلاف

وحصدت مصر 25 ميدالية في دورة الألعاب العالمية فيتشي 2023، بواقع 11 ذهبية و5 ميداليات فضية و9 برونزيات.

وتعد بطولة Virtus Global Games أكبر حدث رياضي للنخبة في العالم للرياضيين ذوي الإعاقات الذهنية.