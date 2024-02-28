كاتبة صحفية: احتفالية «قادرون باختلاف» تعكس اهتمام الرئيس السيسي بذوي الهمم

قالت الكاتبة الصحفية، نيفين شحاتة، إنّ احتفالية «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة تعكس مدى اهتمام الرئيس السيسي بذوي الهمم، وإدخال الفرحة على قلوبهم، وتمكينهم في المجتمع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هذه الاحتفالية تتزامن مع موافقة مجلس النواب على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون صندوق قادرون باختلاف، موضحة أن هذه القوانين جميعها في صالح ذوي الهمم وصالح الأهالي ايضا.

منح ذوي الهمم امتيازات عديدة

وتابعت، أن فئة ذوى الهمم كانت إلى وقت قريب مُهملة، ولكن في عهد الرئيس السيسي، تم تقديرهم ومنحهم امتيازات عديدة، حيث إن العديد من الوزارات منها وزارة التضامن الاجتماعي وضعت شروطا لهذه الفئة بوضع تسهيلات لهم، كما أن وزارة التربية والتعليم سمحت لـ5% من ذوي الهمم بقبولهم في المدارس دون أي شروط.

واستطردت: «التوعية للاهتمام بهذه الفئة من كل الوزارات والهيئات، ظهرت بوضوح خلال الـ10 سنوات الماضية، ما يؤكد الجوانب الإنسانية للرئيس السيسي».