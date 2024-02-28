زيادة المقابل اليومي للعاملين بنظام «الساركي» في الشرقية إلى 175 جنيها

وافق مجلس تنفيذي الشرقية خلال اجتماعه اليوم، على المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بالمحافظة بشأن الموافقة على زيادة المقابل اليومي للعاملين بنظام الساركي (سائقين – عمال) إلى 175 جنيها، وذلك لكل العاملين بالمراكز والمدن والأحياء، مراعاة للظروف المعيشية ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم.

مخالفات البناء

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة شيماء صلاح، مديرة وحدة المتغيرات المكانية، موقف منظومة المتغيرات المكانية (مخالفات البناء) بالمحافظة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 125343، منهم 107540 متغير ولاية في محافظة الشرقية، وتم الرد على 120028 متغيرا بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 95.8%، ليؤكد المحافظ على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين قائلاً «لن نسمح لأحد بمخالفة القانون».

موقف إدارة الأملاك بالديوان العام

كما استعرض العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة للأملاك موقف إدارة الأملاك بالديوان العام، وتمت الإشارة إلى أن المحافظة انتهت من تحرير 12578 عقدا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بعد إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن، إضافة إلى استعراض موقف تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وتمت الإشارة إلي أنه تم إزالة 652 حالة تعدي منهم 430 حالة مباني على مساحة 69935 مترا، و188 حالة تعد على الأرض الزراعية بإجمالي مساحة 359 فدانا و13 قيراطا و23 سهما، ومازالت الأعمال مستمرة بالمرحلة الثانية.