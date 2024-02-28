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«القابضة للمياه» تطالب عملائها في الشرقية بتحديث بيانات العدادات مسبقة الدفع

كتب:

سلامة عامر
10:13 ص | الأربعاء 28 فبراير 2024
عداد مياه ارشيف

عداد مياه ارشيف

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنّ شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، بدأت استكمال تحديث بيانات عدادات المياه مسبقة الدفع لإضافة موعد الإجازات والأعياد الرسمية للعام الجاري 2024.

وطالبت الشركة، عملائها بتحديث بيانات عداد المياه مسبق الدفع عن طريق التوجه إلى أقرب مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع بمراكز خدمة العملاء المنتشرة داخل المحافظة تجنبا لقطع الخدمة في الإجازات والأعياد الرسمية حال انتهاء الرصيد مع ضرورة وضع الكارت بالعداد قبل التوجه إلى أي من مراكز الشحن.

عناوين مراكز خدمة العملاء بشركة مياه الشرقية

وترصد السطور التالية عناوين وأرقام هواتف شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية وجميع الفروع التابعة لها، ليتمكن المواطن من تقديم شكواه بيسر وسهولة.

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية

العنوان: 29 ش سعد زغلول – الزقازيق -خلف مديرية الإسكان - محافظة الشرقية

التليفون: 0552302532-0552363792

الفاكس: 0552363792

رقم خدمة العملاء: 125

رقم متابعة شكاوى خدمة العملاء: 01205502060

رقم متابعه الشكاوى: 01205502098-01205502086

البريد الإلكتروني: rel@shapwasco.com.eg

http://www.shapwasco.com.eg

عناوين الفروع

* مركز الزقازيق

العنوان: رافع مياه الزراعة

ت-2241352

* ديرب نجم

العنوان: ش النصر – امام مقر طلعت السويدي

ت - 3765261

* الإبراهيمية

العنوان: ش الحرية – بجوار مكتب بريد الابراهيمية

ت- 2605633- 2590096 - 2590096

* ههيا

العنوان: الطريق الدائرى بجوار السلخانة – امام مساكن السلام

ت - 2569313 - 2552913

* أبو كبير

العنوان: ش مصطفى كامل – بجوار نادى ابو كبير الرياضى

ت - 3510401 - 3510401

* أبو حماد

العنوان: منشاه العباسة – محطة مياه العباسة

ت- 3167134 - 3167161

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.