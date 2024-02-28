محافظ الشرقية: حصر الأسواق العشوائية لنقلها خارج المدن

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من حصر الأسواق العشوائية المُقامة داخل الكتل السكنية وإعداد التصور الأمثل لنقلها خارج المدن، وإنشاء أسواق حضارية جديدة يراعى فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي، للوقاية من حدوث أي كوارث حفاظاً على الأرواح والممتلكات وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

حصر الأسواق العشوائية لنقلها خارج المدن

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الشرقية اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق وعدد من المسؤولين .

توفير السلع والمواد الغذائية بكافة أنواعها

وأكد المحافظ استمرار مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين في مراقبة الأسواق وتوفير السلع والمواد الغذائية بكافة أنواعها لجمهور المواطنين بمختلف مراكز المحافظة بأسعار مناسبة والمرور اليومي المكثف لمتابعة حركة الأسواق ومحلات الجزارة والأسماك.

وشدد على ضرورة تواجد المسؤول التنفيذي بالشارع والتفاعل بشكل مستمر مع المواطنين والعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية.