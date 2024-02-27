قرار مهم من «التموين» بشأن استمرار تنظيم معارض أهلا رمضان في المحافظات

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخّ السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان في المحافظات لسد حاجة المواطنين مع استمرار إقامة المعارض في المحافظات، فضلا عن افتتاح معرض أهلا رمضان الرئيسي بمدينة نصر غدا ولمدة أسبوعين، بالتنسيق مع الغرف التجارية والمحافظين لمتابعة ضخ السلع في المعارض يوميا.

أسعار معارض أهلا رمضان 2024

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان منذ قليل، توافر مخزون كبير من السلع الأساسية لتأمين احتياجات الدولة والمواطنين ومواجهة زيادة الإقبال على معارض أهلا رمضان، موضحا أنّ الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يبلغ 6 أشهر.

من جانبه، قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنّه يتم ضخ 67 ألفا و700 طن من السكر واللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن البرازيلية والمحلية في المعارض المقامة على مستوى الجمهورية، وتتوزع الكميات كما يلي.

- 55 ألف طن سكر.

- 8200 طن لحوم طازجة.

- 2000 طن لحوم مجمدة.

- 2500 طن دواجن مجمدة.

من جانبه، أكد أحمد كمال معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والاعلام بوزارة التموين، خلال جولة تفقدية بمعارض أهلا رمضان في الفيوم بمشاركة المركز الإعلامي بالوزارة، أنّ التخفيضات المقدمة للمواطنين في المعارض تبدأ من 15 إلى 30%.

وقال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام بوزارة التموين، إنّ السلع الغذائية والاستهلاكية يتم طرحها للمستهلكين بأسعار أقل من مثيلتها في السوق المحلية.

وأوضح أنّ الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستطرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، إضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف.