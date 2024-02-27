أسعار السلع في معرض أهلا رمضان 2024 بمنطقة البدرشين

يواصل معرض أهلا رمضان 2024 في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، التخفيضات والعروض على السلع الأساسية للمواطنين، والذي افتتاحه وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وعدد من قيادات المحافظة.

معرض أهلا رمضان 2024 في البدرشين

ووصلت التخفيضات في معرض أهلا رمضان 2024 بمنطقة البدرشين إلى 30% مقارنة بالسعر في الأسواق، فضلًا عن توافر العديد من المنتجات والسلع الأساسية أمام المواطنين.

وهناك تخفيضات أيضًا على أسعار الياميش بالتزامن مع شهر رمضان، وجاءت الأسعار كالتالي:

- الزيت يبدأ من 55 جنيهًا.

- السكر 27 جنيهًا.

-اللحوم تبدأ من 250 جنيهًا.

- الدواجن بسعر 100 جنيه.

- الدقيق 27 جنيهًا.

- الزبدة 125 جنيهًا.

- السمن يبدأ من 80 جنيهًا.

- الأرز عريض الحبة يبدأ من 30 جنيهًا.

- الأرز رفيع الحبة 27 جنيهًا.

وبالنسبة لأسعار الياميش في معرض أهلًا رمضان جاءت كالتالي:

- عين جمل حصى 270 جنيهًا.

- مشمشية 460 جنيهًا.

- فروتي مركز 45 جنيهًا.

- فسدق جامبو 760 جنيهًا.

-البلح 49,80 جنيه.

- كاجو مملح 620 جنيهًا.

- قراصيا 360 جنيهًا.

- كاجو جامبو 680 جنيهًا.

-التمر 65 جنيهًا.

- لوز حصى 260 جنيهًا.