محافظ كفر الشيخ يناقش عددا من الملفات وسُبل تحسين الخدمات الطبية للمواطنين

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وفد من وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة والسكان، والوفد المرافق لها الذي ضم 45 عضوًا، من قيادات وزارة الصحة، لمناقشة عدد من الملفات، وتحسين الخدمات الطبية المٌقدمة للمٌواطنين في الوحدات الصحية والمٌستشفيات والمراكز الطبية بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين

وأكد المحافظ، أهمية توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، لافتاً أنّ محافظة كفر الشيخ تعمل على تطوير الخدمات الصحية في جميع المجالات، وأنّه سيتم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطوير وإنشاء مستشفيات جديدة

وتطرق محافظ كفر الشيخ، إلى الدور الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان في تحسين جودة الخدمات الطبية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، منوهاً أنّ كفر الشيخ حظيت بنصيب كبير في دعم الخدمات الطبية من خلال مبادرات وتطوير مستشفيات وإنشاء مستشفيات جديدة، وأنّ أجهزة الدولة لا تدخر جهداً في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تُعد الأولى في دعم وتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمواطنين بالريف المصري، والدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.