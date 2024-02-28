محافظ أسوان يبحث آليات إنشاء مدينة الجرانيت مع سفيرة أمريكا

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، هيرو قادر سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، والوفد المرافق لها، لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية، وإلقاء الضوء على مقومات أسوان السياحية والثقافية.

إنشاء مدينة جرانيت في أسوان

وأكد المحافظ، أهمية المشروعات الاستثمارية والسياحية في ظل التطورات التي تشهدها المحافظة، ونظرًا للفرص الاقتصادية المتاحة وتنوع الثروات الطبيعية ومصادر الطاقة.

وأكد محافظ أسوان، خلال كلمته مع الوفد، ضرورة دعم إنشاء مدينة للجرانيت، وتوسيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إنشاء مصانع لتدوير القمامة.

دعم التعاون المشترك

وأشادت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، وأعضاء الوفد، بالجهود التنموية والتجميلية في أسوان، وأشاروا إلى التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني، مؤكدين دعمهم للمشروعات الاستثمارية واستغلال الثروات المتاحة في أسوان.

في ختام اللقاء، محافظ أسوان درع المحافظة وهدايا تذكارية للسفيرة وأعضاء الوفد، تعبيرًا عن ترحيب المحافظة بزيارتهم وتقديرها للعلاقات الودية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.