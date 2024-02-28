سيمون تحيي الذكرى السنوية للفنان أبو بكر عزت: الله يرحمه كان مبهج

أحيت الفنانة سيمون عبر حسابها على «إنستجرام»، الذكرى السنوية للفنان الراحل أبو بكر عزت والذي رحل عن عالمنا 27 فبراير 2006.

ونشرت سيمون صورة كواليس مسلسل حلم الجنوبي تجمعها بأبو بكر عزت معلقة: «الله يرحمه الرائع، دكتور لاشين عالم الآثار المصرية والدي (الدكتورة رقية) في حلم الجنوبي، الله يرحمه كان مبهج داخل العمل وفي الكواليس، لا تبقى إلا السيرة الطيبة لمن يعي، الله يرحمه، الذكرى السنوية».

أبطال مسلسل حلم الجنوبي

مسلسل «حلم الجنوبي»، الذي عُرض عام 1997، من تأليف محمد صفاء عامر، وإخراج جمال عبدالحميد، وبطولة صلاح السعدني، محمود الجندي، حسن حسني، جيهان فاضل، عبدالله فرغلي، يوسف داود، سعيد طرابيك، مصطفى متولى، طلعت زكريا، محمد كامل، أبوبكر عزت، سيمون، معالى زايد، شوقى شامخ، أحمد السقا، سناء شافع، عهدى صادق، آلان زغبى، وأحمد سامى عبدالله.