بعد غياب 5 سنوات.. سيمون تعود بـ«صيد العقارب» في سباق رمضان 2024

صيد العقارب واحد من أشهر مسلسلات رمضان 2024، إذ يعيد النجمة سيمون إلى الدراما مجددًا، بعد غياب 5 سنوات، حيث كان مسلسل «قيد عائلي» آخر عمل درامي قدمته في التلفزيون، لتقدم قالبًا مختلفًا عن المعتاد، لتكون إحدى النجمات العائدات بقوة إلى دراما رمضان.

تجسد النجمة سيمون خلال دراما رمضان 2024، الزوجة الثانية للفنان رياض الخولي، وتتعرض لأزمات خلال أحداث العمل، إذ يظهر «بوستر» المسلسل تقديمها شخصية شعبية عبر أحداث المسلسل المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2024، كما روجت سيمون لمسلسل «صيد العقارب» عبر حسابها الشخصي «انستجرام» بنشر صور البوسترات الرسمية لأبطال العمل.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث المسلسل حول غادة عبد الرازق، التي تواجه العديد من الأزمات والتحديات في حياتها الشخصية والمهنية، ما يدفعها إلى اتخاذ قرارات صعبة ومواجهة أعدائها بكل شجاعة، وتلجأ إلى المتاجرة في سموم العقارب باعتبارها من أغلى الأنواع، ويظهر ذلك عبر البرومو الخاص بالمسلسل والذي طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يضم مسلسل صيد العقارب، مجموعة من نجوم الفن هم: غادة عبدالرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، محمد علاء، محمد علي رزق، منال سلامة، ميار الغيطي، مجدي بدر، عماد صفوت، سامية عاطف، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، صفاء جلال، سيمون، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.